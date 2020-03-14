Лукашенко назвал свою главную ценность

По мнению Александра Лукашенко День Конституции, который Беларусь будет отмечать завтра, является символом свободы и независимости белорусского народа, а также многовекового пути развития государства и общества на нашей земле.

Он считает, что в Основном законе нашей страны нашли отражение «преемственность национальных правовых традиций» и «использование лучших достижений мирового законодательного опыта».

«Ее принятие определило главные цели нашей новейшей истории. Истории, в которой права и свободы граждан приобретают приоритетное значение, а люди и справедливое к ним отношение становятся главной ценностью», — заявил Лукашенко.

Глава государства отметил, что соблюдая нормы Конституции, «мы обеспечиваем слаженную и эффективную работу всех ветвей власти, согласие в обществе, построение конкурентоспособной экономики, проведение эффективной социальной политики, направленной на создание благоприятных условий для достойного развития каждого человека».