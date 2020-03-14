ГАИ на выходных проводит спецмероприятие

На этих выходных на территории Беларуси завершается спецмероприятие, которое проводит Госавтоинспекция.

Акция «Будь примером своему ребенку!» направлено на предупреждение дорожно-транспортных происшествий с участием детей, которые, по мнению ГАИ, являются самыми незащищенными участниками дорожного движения.

В дорожной милиции подчеркнули, что родители «несут ответственность за своих детей».

В субботу и воскресенье сотрудники ДПС будут уделять повышенное внимание правилам проезда пешеходных переходов и безопасной перевозки детей. Улицы, проезды, дороги и технические средства организации дорожного движения вблизи учреждений образования будут обследованы на наличие недостатков с целью их незамедлительного устранения.

Также 14-15 марта на территории Витебщины сотрудники региональной Госавтоинспекции отработают три дороги:

М8 Витебск — Гомель — граница Украины;

Р3 Логойск — Зембин — Глубокое — граница Латвии;

Р20 Витебск — Полоцк — граница Латвии.

Напомним, 4 марта на нерегулируемом пешеходном переходе в Бресте на улице Советской Конституции 11-летнюю девочку сбил 44-летний таксист. По данным ГАИ, он был нетрезвым.

11 марта в Минске на Слободском проезде 48-летний водитель сбил 13-летнего мальчика — ребенок с черепно-мозговой травмой легкой степени был доставлен в больницу.