На трассе М1 насмерть разбился москвич на джипе

Смертельное дорожно-транспортное происшествие случилось накануне около пяти часов вечера.

Страшная авария произошла недалеко от деревни Старая Будовка (Толочинский район) на трассе М1 Брест — Минск — граница России.

Предварительно установлено, что 40-летний житель российской столицы не справился с управлением «Toйоты Ленд Крузера» врезался дорожное ограждение после чего вылетел в кювет.

От удара джип опрокинулся. Травмы, полученные водителем, оказались смертельными — он умер на месте ДТП. Пассажиры внедорожники не пострадали.