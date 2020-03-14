На трассе М1 насмерть разбился москвич на джипе

/ Происшествия
Просмотров: 1321

Смертельное дорожно-транспортное происшествие случилось накануне около пяти часов вечера.


ГАИ на выходных проводит спецмероприятие

Страшная авария произошла недалеко от деревни Старая Будовка (Толочинский район) на трассе М1 Брест — Минск — граница России.

Предварительно установлено, что 40-летний житель российской столицы не справился с управлением «Toйоты Ленд Крузера» врезался дорожное ограждение после чего вылетел в кювет.

От удара джип опрокинулся. Травмы, полученные водителем, оказались смертельными — он умер на месте ДТП. Пассажиры внедорожники не пострадали.
Оценка: 
Средняя: 3 ( голосов: 2 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: ДТП М1 Город: Толочин

Другие материалы на эту тему:

В Пружанах за ДТП со смертельным исходом посадили сотрудника милиции

В Пружанах за ДТП со смертельным исходом посадили сотрудника милиции

День жестянщика. В сети появились фото и видео последствий гололеда

День жестянщика. В сети появились фото и видео последствий гололеда

Хотел проучить женщину-водителя, а устроил массовое ДТП

Хотел проучить женщину-водителя, а устроил массовое ДТП

По полочкам. Как вести себя, если ваш автомобиль разбил лось?

По полочкам. Как вести себя, если ваш автомобиль разбил лось?