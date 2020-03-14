На трассе М1 насмерть разбился москвич на джипе
Просмотров: 1321
Смертельное дорожно-транспортное происшествие случилось накануне около пяти часов вечера.
Страшная авария произошла недалеко от деревни Старая Будовка (Толочинский район) на трассе М1 Брест — Минск — граница России.
Предварительно установлено, что 40-летний житель российской столицы не справился с управлением «Toйоты Ленд Крузера» врезался дорожное ограждение после чего вылетел в кювет.
От удара джип опрокинулся. Травмы, полученные водителем, оказались смертельными — он умер на месте ДТП. Пассажиры внедорожники не пострадали.