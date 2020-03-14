Национальная компания «Белавиа» продолжает отменять рейсы из-за коронавируса COVID-19.

Как заметили в пресс-службе белорусского авиаперевозчика, до конца марта лайнеры «Белавиа» не будут летать в воздушные гавани Украины, Польши и Кипра (эти страны накануне сообщили о закрытии своих границ для иностранцев).

Отмечается, что отменены следующие маршрутные линии:

Минск — Киев — Минск;

Минск — Львов — Минск;

Минск — Одесса — Минск;

Минск — Харьков — Минск;

Минск — Ларнака — Минск;

Минск — Варшава — Минск.

Отмечается, что в Украину нельзя будет улететь с 17-31 марта; на Кипр — 15-30 марта; в Польшу 15-27 марта.

Вернуть средства или изменить дату вылета можно будет до 31 декабря.

«Не нужно делать это прямо сейчас, все данные вашего билета сохранены у нас в системе, поэтому к нам можно обратиться и после предполагаемой даты полета, назвав номер вашего билета. Изменение даты вылета возможно только один раз. У вас есть несколько месяцев обдумать, когда вы хотите лететь по данному билету в следующий раз», — обращается «Белавиа» к пассажирам.

Накануне «Белавиа» сообщила об отмене более 70 рейсов в страны Европы и Азии.

Подробности можно узнать на специальной странице на сайте авиакомпании.

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