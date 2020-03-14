Путин подписал закон об изменении Конституции РФ

Российский президент Владимир Путин поставил свою подпись под законом о поправках к Конституции РФ, которые позволяют ему править вечно.

Ранее он был принят Госдумой и одобрен Советом федерации в один день, 11 марта. Общенародное голосование по поправкам пройдет 22 апреля.

Ранее сообщалось, что на заседании 10 марта большинство депутатов поддержало предложение Валентины Терешковой внести в Конституцию поправку, фактически обнуляющую количество президентских сроков Владимира Путина и позволяющую ему избираться вновь. За инициативу проголосовали 380 депутатов, 43 выступили против, один воздержался.

Предложение поддержал и сам президент России. При этом Путин отметил, что за поправку должны проголосовать граждане в ходе общероссийского голосования 22 апреля, а ее законность должен подтвердить Конституционный суд.

Если поправки в Конституцию РФ будут внесены в одобренном Путиным сегодня варианте, то в теории он сможет быть президентом России еще два шестилетних срока, начиная с 2024 года. Тогда Путину будет уже 72 года.