Белорусских спортсменов, возвращающихся из-за рубежа, будут помещать на карантин

В связи со вспышкой коронавируса COVID-19 возвращающихся из-за рубежа белорусских спортсменов будут помещать на двухнедельный карантин.

Как сообщил БелаПАН пресс-секретарь Министерства спорта и туризма Владимир Нестерович, «мы взяли под жесткий контроль все спортивные делегации, резко ограничили все вылеты».

Он отметил, что все списки отправленных на международные соревнования, «пофамильно передаем в Минздрав. Отслеживаем графики возвращения».

Дата окончания действия этой профилактической меры, по словам Нестеровича, пока не определена.

14 марта спортивное ведомство опубликовало пресс-релиз, в котором говорится, что «по прибытии на территорию Республики Беларусь в пунктах пропуска через государственную границу <...> члены делегации подлежат санитарно-карантинному контролю с использованием устройств для дистанционного измерения температуры тела, заполнением «Анкеты прибывших», лабораторным обследованием на инфекцию COVID-19».

«За ними устанавливается непрерывное 14-дневное медицинское наблюдение в местах временного размещения. При этом отрицательный результат лабораторного исследования не отменяет 14-дневного медицинского наблюдения», — подчеркивается в релизе.

Для размещения каждой прибывшей делегации «с целью исключения ее контактов с другими проживающими» должны быть предусмотрены «отдельный коттедж (отдельный этаж, блок помещений); отдельные, изолированные от иных помещений, места для тренировок; питание делегации организуется в комнатах для проживания».

Кроме того, «необходимо обеспечить проведение дезинфекционных мероприятий, в том числе спортивного оборудования и инвентаря».

«В случае получения положительного результата лабораторного обследования на инфекцию COVID-19 у одного из членов делегации за всеми лицами, находившимися с ним в контакте на территории Республики Беларусь, потребуется установление медицинского наблюдения в условиях стационара, проведение лабораторного обследования», — говорится в сообщении.

Минспорта приводит позицию Министерства здравоохранения, которое «полагает целесообразным (при наличии возможности) перенос массовых спортивных мероприятий с международным участием на территории Республики Беларусь, выездов делегаций белорусских спортсменов в страны, где регистрируются случаи инфекции COVID-19, до стабилизации эпидемиологической ситуации в мире».

12 марта Совет министров из-за коронавируса принял решение ограничить проведение в стране культурно-массовых, спортивных и научных мероприятий с международным участием до 6 апреля.

Ранее сообщалось, что по решению Европейской федерации гандбола 29 марта в Минске отменен отборочный матч женского чемпионата Европы-2020 между сборными Беларуси и Косова, а Международная федерация легкой атлетики отложила запланированный на 2-3 мая в белорусской столице чемпионат мира по спортивной ходьбе.

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