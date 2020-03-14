На праймериз в Бресте победил Северинец

В голосовании за единого кандидата от оппозиции на предстоящих президентских выборах в Бресте 14 марта победил сопредседатель оргкомитета по созданию партии «Белорусская христианская демократия» Павел Северинец.

Для участия в голосовании, сообщили БелаПАН в пресс-службе праймериз, зарегистрировались 138 человек, проголосовали 116. Голоса распределились следующим образом: Павел Северинец — 63; глава движения «За Свободу» Юрий Губаревич — 34; сопредседатель оргкомитета БХД Ольга Ковалькова — 14; и.о. председателя Объединенной гражданской партии Николай Козлов — 4; заместитель председателя Партии БНФ Алексей Янукевич — 1.

Следующий этап праймериз состоится 14 марта в Дрогичине (Брестская область). Встречи продолжатся 15 марта в Пинске и Столине (Брестская область).

Ранее процедура праймериз была проведена в Городке, Витебске, Новополоцке, Миорах, Шарковщине, Поставах, Лепеле (Бресткая область) и Березе (Брестская область).

Везде, за исключением Городка, большинство голосов получил Северинец. В Городке победил Губаревич.

В середине марта начнет работу платформа для интернет-голосования. Окончательно единый кандидат от оппозиции будет определен на Конгрессе демократических сил в конце мая.

Зарегистрированные в качестве претендентов Алексей Янукевич, Николай Козлов, Павел Северинец и Юрий Губаревич выдвигались от своих организаций, Ольга Ковалькова — путем сбора подписей.

Президентские выборы должны состояться не позднее 30 августа.