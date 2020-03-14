На праймериз в Бресте победил Северинец

В голосовании за единого кандидата от оппозиции на предстоящих президентских выборах в Бресте 14 марта победил сопредседатель оргкомитета по созданию партии «Белорусская христианская демократия» Павел Северинец.
Для участия в голосовании, сообщили БелаПАН в пресс-службе праймериз, зарегистрировались 138 человек, проголосовали 116. Голоса распределились следующим образом: Павел Северинец — 63; глава движения «За Свободу» Юрий Губаревич — 34; сопредседатель оргкомитета БХД Ольга Ковалькова — 14; и.о. председателя Объединенной гражданской партии Николай Козлов — 4; заместитель председателя Партии БНФ Алексей Янукевич — 1.
Следующий этап праймериз состоится 14 марта в Дрогичине (Брестская область). Встречи продолжатся 15 марта в Пинске и Столине (Брестская область).