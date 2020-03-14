Добраться до Польши из Беларуси станет нельзя

В связи с распространением коронавируса COVID-19 Польша приняла решение о прекращении международного железнодорожного сообщения.

Фото c сайта history.rw.by

Это означает, что добраться в соседнюю страну на поезде будет нельзя.

Как сообщили БелаПАН в пресс-центре Белорусской железной дороги, с 15 марта отменяются поезда:

№ 126/125 и 128/127 Брест — Варшава — Брест отправлением из Варшавы и Бреста;

№ 304/303 Краков — Гродно отправлением из Кракова и Гродно;

№ 119/120, 121/122 и 123/124 Брест — Тересполь — Брест отправлением из Бреста и Тересполя.

Деньги за билеты на отмененные поезда можно вернуть в билетных кассах без взимания дополнительных сборов.

Возврат платежей по электронным проездным документам осуществляется через интернет-ресурс, на котором они были приобретены. Сроки возврата проездных документов не ограничены.

«Просим пассажиров с пониманием отнестись к сложившейся ситуации и внимательно следить за изменениями в графике движения поездов. О возобновлении движения поездов и беспересадочных вагонов будет объявлено дополнительно», — отметили в БЖД.

В пресс-центре также проинформировали, что поезда в украинском направлении пока ходят без изменений. В случае изменения ситуации об этом будет сообщено дополнительно.

С 15 марта Польша также приостанавливает международное авиасообщение и закрывает границы на въезд иностранцев предварительно на 10 дней. 13 марта на две недели границу для иностранцев закрыла и Украина.

Напомним, сегодня национальная компания «Белавиа» сообщила об очередных отмененных рейсах. В частности речь идет об украинском, кипрском и польском направлениях.