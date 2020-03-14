Украинские дипломаты в Беларуси перешли на особый режим работы

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В связи с коронавирусом дипломатические учреждения Украины за рубежом с 15 по 20 марта не будут вести прием граждан.

Посол Украины в Беларуси Игорь Кизим

Как сообщила пресс-служба МИД Украины, это касается посольства страны в Минске и генерального консульства в Бресте.


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Дипломаты переходят на особый режим, который предусматривает дистанционную форму работы с гражданами и круглосуточную обработку их письменных обращений. Исключение составят «форс-мажорные случаи, где необходимы срочные консульские действия и функции, особенно связанные с пандемией».

«Речь идет только о временных защитных мерах для сотрудников дипслужбы и переводе в онлайн и дистанционную форму везде, где это возможно, — заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. — Все продолжают работать в режиме максимальной мобилизации. Нагрузка бешеная, не везде у нас для этого хватает ресурсов, но мы делаем все, чтобы оперативно решать проблемы».


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Министр отметил, что «в одной из стран мира» украинский дипломат заболел коронавирусом COVID-19.

Решение о прекращении либо продлении особого режима работы украинских диппредставительств будет приниматься «в зависимости от динамики развития пандемии».

Ранее сообщалось, что с 16 марта по 14 апреля не будут вести прием посольство Латвии в Минске и генконсульство этой страны в Витебске. 14 марта прекратило прием документов на оформление виз посольство Чехии.

Из-за коронавируса въезд для иностранцев с 15 марта на две недели закрывает Польша, с 16 марта на такой же срок — Украина.


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Для белорусских граждан пока останутся открытыми границы с сопредельными Литвой, Латвией и Россией.

В четверг белорусское правительство приняло решение ограничить до 6 апреля проведение культурно-массовых, спортивных и научных мероприятий с международным участием.

Предложение об ограничениях министр здравоохранения Караник обсудил утром в ходе доклада Александру Лукашенко.

Говоря 13 марта на встрече с министром внутренних дел о проблеме коронавируса, Александр Лукашенко заметил, что «эта зараза всегда у нас по весне, пусть не такая, а другая».

 

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Сюжет: COVID-19
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Тэги: коронавирус COVID-19

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