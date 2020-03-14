Мезенцев: Россия в переговорах по нефти стремится максимально учитывать запрос Минска

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Российская сторона в переговорном процессе по вопросам поставок нефти в Беларусь стремится максимально учитывать запрос Минска, заявил в комментарии журналистам посол России в Беларуси Дмитрий Мезенцев.


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По мнению дипломата, слова которого приводит пресс-служба посольства, переговоры глав правительств России и Беларуси Михаила Мишустина и Сергея Румаса, которые состоялись 11 марта в Москве, подтверждают готовность «находить развязки и решения двусторонней повестки».

«Важно, что Михаил Мишустин показал заинтересованное и внимательное отношение к переговорной позиции белорусской стороны по энергетическим вопросам, — сказал Мезенцев. — Как бы порой ни были остры споры хозяйствующих субъектов, сколь бы ни были весомы аргументы сторон, путать нерешенность текущих оперативных вопросов и долгосрочную стратегию двусторонних отношений неверно».

«Учтен запрос Минска по условиям поставок нефти малыми компаниями. Сегодня нефтяники, готовые поставлять «черное золото» в Беларусь, могут это делать через систему «Транснефти» без ограничений. Для них, таким образом, определены особые условия», — заявил дипломат.


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«При этом важно понимать: у нас не единая «казна», и какие-либо дополнительные преференции за счет российского бюджета — в пользу хозяйствующих субъектов, коммерческих структур, работающих на территории братской Беларуси, вряд ли возможны», — дополнил он.

Как считает посол России, «разногласия по ценам на нефть — это спор продавца и покупателя, это «строго» не относится к диалогу между государствами и правительствами».

«Понятно, что рыночные отношения, которые стали более прочными в системе экономических связей наших стран, определяют для добывающих и перерабатывающих нефтяных компаний стремление к максимальной выгоде и прибыли, что, наверное, естественно. Но это не должно затрагивать главного — сложившиеся масштабные и глубокие отношения, которыми мы все особо дорожим», — уверен посол РФ.
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Тэги: Беларусь-Россия Союзное государство поставки нефти Персона: Дмитрий Мезенцев

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