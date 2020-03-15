БАТЭ и «Шахтер» вышли в полуфинал Кубка Беларуси

В субботу прошли два ответных матча стадии 1/4 финала розыгрыша Кубка Беларуси по футболу.

Фото ФК БАТЭ

В главном четвертьфинальном противостоянии БАТЭ в упорной борьбе на своем поле взял верх над минским «Динамо» — 3:2 (первая встреча — 2:1).

В первом же матче игрового дня «Шахтер» в Солигорске одолел «Торпедо-БелАЗ» — 2:0 (1:0).

В воскресенье на стадионе ФК «Минск» определится четвертый полуфиналист: «Ислочь» сыграет с брестским «Динамо» (на берегах Буга команды голов не забили).

Напомним, из-за ликвидации ФК «Дняпро» мозырская «Славия» досрочно вышла в 1/2 финала.

Действующим обладателем трофея является «Шахтер».