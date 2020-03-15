Клип Little Big на песню для «Евровидения» стал вирусным

Клип группы Little Big, которая представит Россию на конкурсе «Евровидение-2020», на песню UnoUno становится вирусным.

Как свидетельствуют данные YouTube, только за пару суток ролик собрал более 17,45 млн просмотров.

Напомним, в Беларуси победителем национального отбора на конкурс стала группа VAL, которая с песней Валерии Грибусовой и Владислава Пашкевича «Da vidna» набрала 10 баллов от профессионального жюри и 10 баллов от телезрителей.

Конкурс песни «Евровидение-2020» пройдет в Роттердаме (Нидерланды). Первый полуфинал намечен на 12 мая, второй — на 14 мая. Финал конкурса пройдет 16 мая.

Впрочем, из-за эпидемии COVID-19, когда по всему миру вводится карантин и принимаются жесткие меры по поводу проведения массовых мероприятий, на 100% быть уверенным, что конкурс пройдет в обозначенные даты, сегодня нельзя.

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