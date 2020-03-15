Антициклон возвращает весну

В воскресенье днем погоду на территории республики будет формировать антициклон с центром над югом Беларуси.

По прогнозам синоптиков, будет переменная облачность.

Днем преимущественно без осадков.

На отдельных участках дорог гололедица (объявлен желтый уровень опасности). ГАИ подготовила рекомендации, как поступать при гололедице. Свои советы дали и спасатели.

Ветер западной четверти умеренный. Столбик термометра в течение дня покажет в регионах страны следующие значения: