Антициклон возвращает весну

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В воскресенье днем погоду на территории республики будет формировать антициклон с центром над югом Беларуси.


Беларусь в объятиях стихии: зима вернулась в середине марта

По прогнозам синоптиков, будет переменная облачность.

Днем преимущественно без осадков.

На отдельных участках дорог гололедица (объявлен желтый уровень опасности). ГАИ подготовила рекомендации, как поступать при гололедице. Свои советы дали и спасатели.

Ветер западной четверти умеренный. Столбик термометра в течение дня покажет в регионах страны следующие значения:

  • Брест +3..+5°C;
  • Витебск 0..+2°C;
  • Гомель +1..+3°C;
  • Гродно +3..+5°C;
  • Могилев +1..+3°C;
  • Минск +2..+4°C.
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Тэги: погода гололедица

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