Лечащий врач Трампа раскрыл результат анализа президента на COVID-19
Президент США Дональд Трамп Трамп после встречи с президентом Бразилии Жаиром Болсонару сдал анализы на коронавирус.
Это решение глава Белого дома принял после того, как в СМИ появилась информация, что как минимум пять членов бразильской делегации заразились коронавирусом.
Как сообщил лечащий врач главы США Шон Конли, именно он убедил Трампа пройти тест.
«Сегодня вечером я получил подтверждение, что тест дал отрицательный результат», — утверждает доктор.
В субботу, пишет
«Анализы, проведенные в последние часы во дворце Монклоа, людям, близким к премьер-министру, дали положительный результат в случае его супруги Бегоньи Гомес», — отметили в пресс-службе Кабмина.
В сообщении отмечается, что семья премьера остается во дворце Монклоа и постоянно следует профилактическим мерам.
Ранее сообщалось, что подозрения на коронавирус были выявлены у супруги премьер-министра Канады Джастина Трюдо. Позже стало известно, что Софи Трюдо заражена.
В субботу
Говоря 13 марта на встрече с министром внутренних дел о проблеме коронавируса, Александр Лукашенко заметил, что «эта зараза всегда у нас по весне, пусть не такая, а другая».
С 15 марта свою границу для иностранцев закрыла Польша, с 16 марта это сделает Литва.
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