Лечащий врач Трампа раскрыл результат анализа президента на COVID-19

Президент США Дональд Трамп Трамп после встречи с президентом Бразилии Жаиром Болсонару сдал анализы на коронавирус.

Фото из микроблога Дональда Трампа носит иллюстративный характер

Это решение глава Белого дома принял после того, как в СМИ появилась информация, что как минимум пять членов бразильской делегации заразились коронавирусом.

Как сообщил лечащий врач главы США Шон Конли, именно он убедил Трампа пройти тест.

«Сегодня вечером я получил подтверждение, что тест дал отрицательный результат», — утверждает доктор.

В субботу, пишет Би-би-си , стало известно, что супруга премьер-министра Испании Педро Санчеса — Бегонья Гомес — заразилась COVID-19.

«Анализы, проведенные в последние часы во дворце Монклоа, людям, близким к премьер-министру, дали положительный результат в случае его супруги Бегоньи Гомес», — отметили в пресс-службе Кабмина.

В сообщении отмечается, что семья премьера остается во дворце Монклоа и постоянно следует профилактическим мерам.

Ранее сообщалось, что подозрения на коронавирус были выявлены у супруги премьер-министра Канады Джастина Трюдо. Позже стало известно, что Софи Трюдо заражена.

В субботу Naviny.by писали, что предварительные тесты показали наличие коронавируса COVID-19 у пяти студентов Белорусского государственного университета, в их отношении проводится уточняющая диагностика. На сегодня в учреждения здравоохранения для медицинского наблюдения и прохождения санитарно-противоэпидемических мероприятий направлены 240 студентов и преподавателей, которые могли иметь контакт с «положительным» студентом.

Говоря 13 марта на встрече с министром внутренних дел о проблеме коронавируса, Александр Лукашенко заметил, что «эта зараза всегда у нас по весне, пусть не такая, а другая».

С 15 марта свою границу для иностранцев закрыла Польша, с 16 марта это сделает Литва.

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