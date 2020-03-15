На границе с Литвой и Польшей образовались большие очереди
Около 900 большегрузных автомобилей скопилось в очередях на выезд в страны Евросоюза со стороны Беларуси.
Больше всего фур находится на белорусско-литовском участке более 600:
- «Каменный Лог» — более 260;
- «Привалка» — более 150;
- «Котловка» — более 100;
- «Бенякони» — более 90.
На польском направлении в «колейке» стоит более 230 большегрузов:
- «Брузги» — более 100;
- «Козловичи» — более 70;
- «Берестовица» — более 60.
На этом фоне латвийское направление почти пустое:
- «Урбаны» — более 40.
С 15 марта в связи COVID-19 свою границу для иностранцев закрыла Польша, с 16 марта режим запрета введет Украина, а также это сделает Литва. 14 марта на польском направлении наблюдались большие очереди легковых автомобилей.