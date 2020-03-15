На границе с Литвой и Польшей образовались большие очереди

Около 900 большегрузных автомобилей скопилось в очередях на выезд в страны Евросоюза со стороны Беларуси.

Больше всего фур находится на белорусско-литовском участке более 600:

«Каменный Лог» — более 260;

«Привалка» — более 150;

«Котловка» — более 100;

«Бенякони» — более 90.

На польском направлении в «колейке» стоит более 230 большегрузов:

«Брузги» — более 100;

«Козловичи» — более 70;

«Берестовица» — более 60.

На этом фоне латвийское направление почти пустое:

«Урбаны» — более 40.

С 15 марта в связи COVID-19 свою границу для иностранцев закрыла Польша, с 16 марта режим запрета введет Украина, а также это сделает Литва. 14 марта на польском направлении наблюдались большие очереди легковых автомобилей.