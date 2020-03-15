На границе с Литвой и Польшей образовались большие очереди

/ Общество
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Около 900 большегрузных автомобилей скопилось в очередях на выезд в страны Евросоюза со стороны Беларуси.

Больше всего фур находится на белорусско-литовском участке более 600:

  • «Каменный Лог» — более 260;
  • «Привалка» — более 150;
  • «Котловка» — более 100;
  • «Бенякони» — более 90.

На польском направлении в «колейке» стоит более 230 большегрузов:

  • «Брузги» — более 100;
  • «Козловичи» — более 70;
  • «Берестовица» — более 60.

На этом фоне латвийское направление почти пустое:

  • «Урбаны» — более 40.

С 15 марта в связи COVID-19 свою границу для иностранцев закрыла Польша, с 16 марта режим запрета введет Украина, а также это сделает Литва. 14 марта на польском направлении наблюдались большие очереди легковых автомобилей.
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