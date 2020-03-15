Губаревич победил на праймериз в Дрогичине
14 марта в Дрогичине (Брестская область) в голосовании за единого кандидата от оппозиции на предстоящих президентских выборах победил глава движения «За Свободу» Юрий Губаревич.
Как сообщили БелаПАН в пресс-службе праймериз, для участия в голосовании зарегистрировались 39 человек, проголосовали 38.
Голоса распределились следующим образом:
- Юрий Губаревич — 24;
- Павел Северинец — 13;
- Николай Козлов — 1;
- Ольга Ковалькова и Алексей Янукевич — 0.
Следующий этап праймериз состоится 15 марта в Пинске и Столине (Брестская область).
Ранее процедура праймериз была организована в Городке, Витебске, Новополоцке, Миорах, Шарковщине, Поставах, Лепеле (Витебская область), Березе и Бресте (Брестская область).
В середине марта начнет работу платформа для интернет-голосования. Окончательно единый кандидат от оппозиции будет определен на Конгрессе демократических сил в конце мая.
Зарегистрированные в качестве претендентов Алексей Янукевич, Николай Козлов, Павел Северинец и Юрий Губаревич выдвигались от своих организаций, Ольга Ковалькова — путем сбора подписей.
Президентские выборы должны состояться не позднее 30 августа.
|
Итоги праймериз в 10 городах (проголосовало 470 человек):
(информация из ФБ Ю.Губаревича)