Губаревич победил на праймериз в Дрогичине

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14 марта в Дрогичине (Брестская область) в голосовании за единого кандидата от оппозиции на предстоящих президентских выборах победил глава движения «За Свободу» Юрий Губаревич.

Фото со страницы Юрия Губаревича в соцсети

Как сообщили БелаПАН в пресс-службе праймериз, для участия в голосовании зарегистрировались 39 человек, проголосовали 38.

Голоса распределились следующим образом:

  • Юрий Губаревич — 24;
  • Павел Северинец — 13;
  • Николай Козлов — 1;
  • Ольга Ковалькова и Алексей Янукевич — 0.

Следующий этап праймериз состоится 15 марта в Пинске и Столине (Брестская область).


Проект праймериз разделил оппозицию на объединенную и разрозненную

Ранее процедура праймериз была организована в Городке, Витебске, Новополоцке, Миорах, Шарковщине, Поставах, Лепеле (Витебская область), Березе и Бресте (Брестская область).

В середине марта начнет работу платформа для интернет-голосования. Окончательно единый кандидат от оппозиции будет определен на Конгрессе демократических сил в конце мая.

Зарегистрированные в качестве претендентов Алексей Янукевич, Николай Козлов, Павел Северинец и Юрий Губаревич выдвигались от своих организаций, Ольга Ковалькова — путем сбора подписей.

Президентские выборы должны состояться не позднее 30 августа.

Итоги праймериз в 10 городах (проголосовало 470 человек):

  • Юрий Губаревич — 122 (26,12%);
  • Ольга Ковалькова — 19 (4,07%);
  • Николай Козлов — 38 (8,14%);
  • Павел Северинец — 277 (59,31%);
  • Алексей Янукевич — 11 (2,36%);
  • недействительных бюллетеней — 3.

(информация из ФБ Ю.Губаревича)

 

Сюжет: Выборы президента 2020 года
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Тэги: президентские выборы-2020 Персона: Алексей Янукевич Николай Козлов Павел Северинец Юрий Губаревич Ольга Ковалькова Город: Дрогичин

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