Губаревич победил на праймериз в Дрогичине

14 марта в Дрогичине (Брестская область) в голосовании за единого кандидата от оппозиции на предстоящих президентских выборах победил глава движения «За Свободу» Юрий Губаревич.

Фото со страницы Юрия Губаревича в соцсети

Как сообщили БелаПАН в пресс-службе праймериз, для участия в голосовании зарегистрировались 39 человек, проголосовали 38.

Голоса распределились следующим образом:

Юрий Губаревич — 24;

Павел Северинец — 13;

Николай Козлов — 1;

Ольга Ковалькова и Алексей Янукевич — 0.

Следующий этап праймериз состоится 15 марта в Пинске и Столине (Брестская область).

Ранее процедура праймериз была организована в Городке, Витебске, Новополоцке, Миорах, Шарковщине, Поставах, Лепеле (Витебская область), Березе и Бресте (Брестская область).

В середине марта начнет работу платформа для интернет-голосования. Окончательно единый кандидат от оппозиции будет определен на Конгрессе демократических сил в конце мая.

Зарегистрированные в качестве претендентов Алексей Янукевич, Николай Козлов, Павел Северинец и Юрий Губаревич выдвигались от своих организаций, Ольга Ковалькова — путем сбора подписей.

Президентские выборы должны состояться не позднее 30 августа.