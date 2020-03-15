Туристы могут расторгнуть договор и отказаться от поездки из-за опасений по поводу СOVID-19

Белорусские туристы могут в любой момент расторгнуть договор об оказании услуг и отказаться от поездки, если у них возникли какие-либо опасения по поводу коронавируса, сообщило Министерство спорта и туризма.

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Ведомство отмечает, что в соответствии с Гражданским кодексом гражданин вправе обратиться в турфирму для изменения договора или его расторжения «в связи с тем, что обстоятельства, из которых исходили стороны при заключении договора об оказании туристических услуг, существенно изменились».

К числу таких обстоятельств относятся «решения государственных органов страны (места) временного пребывания о закрытии или ограничения посещения иностранными гражданами данной страны (места) ввиду установления карантина, режима чрезвычайного положения, иных причин, невозможность оказания услуг ввиду отмены рейсов, иные причины, влекущие невозможность оказания туристических услуг».

При возникновении таких обстоятельств возврат внесенных денежных средств должен производиться в полном объеме.

Минспорта подчеркивает, что такой механизм применяется и к странам, «посещение которых разрешается, однако установлены запреты или ограничения по посещению мест, предусмотренных программой туристического путешествия, и оказание туристических услуг на иных условиях невозможно».

Если турист не желает расторгать договор оказания туристических услуг, а исполнитель располагает возможностью оказать их на других условиях без изменения стоимости, стороны «вправе внести изменения в договор оказания туристических услуг путем подписания дополнительного соглашения».

Поставщик туруслуг обязан предоставить заказчику «необходимую, полную и достоверную информацию о программе туристического путешествия; обеспечить безопасность туристических услуг; провести с заказчиком инструктаж о соблюдении правил личной безопасности туриста, экскурсанта».

Инструктаж включает в себя предоставление информации, в том числе об основных правилах въезда и выезда страны (места) временного пребывания (стран транзитного проезда); о санитарно-эпидемиологической обстановке в стране (месте) временного пребывания.

Подлежит возмещению вред, причиненный заказчику (туристу, экскурсанту) вследствие предоставления неполной или недостоверной информации о туристических услугах, в том числе в рамках инструктажа о соблюдении правил личной безопасности туриста, экскурсанта (на основании закона «О защите прав потребителей»).

Если дата начала туристического путешествия приходится на «отдаленные периоды времени (позднее апреля текущего года)», Минспорта рекомендует «повременить с отказом от таких туров, поскольку ситуация с распространением коронавируса стремительно меняется».

Как ранее сообщалось, 15 марта в связи COVID-19 свою границу для иностранцев закрыла Польша, с 16 марта режим запрета введет Украина, а также это сделает Литва, 17 марта — Латвия.

Таким образом, для белорусских граждан останется открытой граница только с одним сопредельным государством — Россией.

14 марта на польском направлении наблюдались большие очереди легковых автомобилей,