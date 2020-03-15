Названы лекарства, которые могут ухудшить состояние здоровья при коронавирусе

Во Франции назвали лекарства, которые могут ухудшить состояние здоровья при коронавирусе COVID-19.

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По мнению министра здравоохранения страны Оливье Верана, состояние заболевшего может серьезно ухудшить прием противовоспалительных лекарств, например ибупрофена или кортизона.

Глава ведомства считает, что при коронавирусе температуру лучше всего сбивать парацетамолом.

Также Веран призвал соотечественников не заниматься самолечением, а следовать указанием врача, пишет gazeta.ru .

Говоря 13 марта на встрече с министром внутренних дел о проблеме коронавируса, Александр Лукашенко заметил, что «эта зараза всегда у нас по весне, пусть не такая, а другая».

В субботу Naviny.by писали, что предварительные тесты показали наличие коронавируса COVID-19 у пяти студентов Белорусского государственного университета, в их отношении проводится уточняющая диагностика. На сегодня в учреждения здравоохранения для медицинского наблюдения и прохождения санитарно-противоэпидемических мероприятий направлены 240 студентов и преподавателей, которые могли иметь контакт с «положительным» студентом.

Как ранее сообщалось, 15 марта в связи COVID-19 свою границу для иностранцев закрыла Польша, с 16 марта режим запрета введет Украина, а также это сделает Литва, 17 марта — Латвия.

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