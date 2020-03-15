Еще один оршанец уехал на заработки в Россию и пропал
На территории России пропал еще один гастарбайтер из Беларуси.
Как сообщается, ведутся поиски 51-летнего Андрея Массокова, который в январе уехал на заработки в Россию (проживает в Оршанском районе в деревне Корово).
Мужчина последний раз выходил на связь с родственниками 26 февраля.
В последнее время он проживал и работал в Московской области (деревня Лешково).
До сих пор о его местонахождении ничего не известно.
Напомним, не так давно сообщалось об исчезновении жителя Орши Александра Скамейки, которому 20 марта должно исполниться 48 лет. Он также уехал в Россию на заработки.