Еще один оршанец уехал на заработки в Россию и пропал

На территории России пропал еще один гастарбайтер из Беларуси.

Как сообщается, ведутся поиски 51-летнего Андрея Массокова, который в январе уехал на заработки в Россию (проживает в Оршанском районе в деревне Корово).

Мужчина последний раз выходил на связь с родственниками 26 февраля.

В последнее время он проживал и работал в Московской области (деревня Лешково).

До сих пор о его местонахождении ничего не известно.

Напомним, не так давно сообщалось об исчезновении жителя Орши Александра Скамейки, которому 20 марта должно исполниться 48 лет. Он также уехал в Россию на заработки.