Видеофакт. В Дражне легковушка влетела под грузовик

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Дорожно-транспортное происшествие с участием легковушки и грузовика произошло в Минске в микрорайоне Дражня.

По информации Госавтоинспекции столицы, 23-летний водитель «Хёндэ» на улице Радиальной «не учел скоростной режим и метеорологические условия и совершил столкновение с грузовым «Исудзу»».

По счастливой случайности обошлось без пострадавших.

Ранее сообщалось, что на трассе М1 в Толочинском районе разбился на внедорожнике житель Москвы .
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Тэги: ДТП Город: Минск

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