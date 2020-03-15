Видеофакт. В Дражне легковушка влетела под грузовик

Дорожно-транспортное происшествие с участием легковушки и грузовика произошло в Минске в микрорайоне Дражня.

По информации Госавтоинспекции столицы, 23-летний водитель «Хёндэ» на улице Радиальной «не учел скоростной режим и метеорологические условия и совершил столкновение с грузовым «Исудзу»».

По счастливой случайности обошлось без пострадавших.

Ранее сообщалось, что на трассе М1 в Толочинском районе разбился на внедорожнике житель Москвы .