Порывы ветра достигали 27 м/с — последствия стихии попали на фото
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В минувшие сутки, по оперативным данным МЧС, порывы ветра достигали 27 м/с, в результате чего пострадали 25 населенных пунктов. Стихия прошлась по Брестской, Гродненской и Минской областям.
По данным спасателей, зафиксированы 47 случаев падения деревьев (более половины — на Гродненщине), были повреждены три легковушки.
По данным государственного предприятия «Белэнерго» нарушалось электроснабжение в 686 населенных пунктах.
Как отмечается, на шесть утра 15 марта электроснабжение потребителей полностью восстановлено.
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