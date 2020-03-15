Порывы ветра достигали 27 м/с — последствия стихии попали на фото

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В минувшие сутки, по оперативным данным МЧС, порывы ветра достигали 27 м/с, в результате чего пострадали 25 населенных пунктов. Стихия прошлась по Брестской, Гродненской и Минской областям.

По данным спасателей, зафиксированы 47 случаев падения деревьев (более половины — на Гродненщине), были повреждены три легковушки.

Пинск

Полоцк

Мозырь

Волковыск

Минск

По данным государственного предприятия «Белэнерго» нарушалось электроснабжение в 686 населенных пунктах.

Как отмечается, на шесть утра 15 марта электроснабжение потребителей полностью восстановлено.

 

Фото со страницы vk.com/cpbelarus
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Тэги: погода сильный ветер

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