В субботу на Гомельщине в огне погибли два инвалида первой группы
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Двое мужчин погибли на пожарах в Гомельской области в субботу, 14 марта.
Как сообщили в областном управлении МЧС, сначала огонь унес жизнь 60-летнего хозяина (инвалид первой группы по неврологическому заболеванию) дома в Жлобине.
Второй пожар с гибелью человека произошел на территории садового товарищества «Белынь» (около деревни Старые Дятловичи Гомельского района). Здесь погиб 65-летний мужчина (инвалид первой группы по опорно-двигательному аппарату).