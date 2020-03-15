В субботу на Гомельщине в огне погибли два инвалида первой группы

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Двое мужчин погибли на пожарах в Гомельской области в субботу, 14 марта.

Фото носит иллюстративный характер

Как сообщили в областном управлении МЧС, сначала огонь унес жизнь 60-летнего хозяина (инвалид первой группы по неврологическому заболеванию) дома в Жлобине.

Второй пожар с гибелью человека произошел на территории садового товарищества «Белынь» (около деревни Старые Дятловичи Гомельского района). Здесь погиб 65-летний мужчина (инвалид первой группы по опорно-двигательному аппарату).
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Тэги: пожар гибель на пожаре Город: Жлобин Гомель

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