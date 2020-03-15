Минздрав объяснил, почему Беларусь не закрывает границы и школы

Министерство здравоохранения обратилось к тем, кто критикует действия белорусских госорганов по борьбе с распространением коронавируса.

Сообщение опубликовано в телеграм-канале «Официальный Минздрав».

Сейчас въезд иностранцам запретили, среди прочих, Украина, Польша, Литва, Латвия и Эстония. В Беларуси нет ограничений на въезд, однако часть международных рейсов отменяется из-за запретов других стран. Представитель Минздрава считает, что закрытие границы страны не способно гарантировано предотвратить завоз вируса:

«Ни одно государство мира, которое применило данную меру, не запретило въезд своим гражданам — потому что это невозможно технически и неправильно морально-этически. Все, наверное, забыли, что в настоящий момент из восьми завозных случаев коронавирусной инфекции в нашей стране, семь было выявлено именно у белорусских граждан, возвратившихся из-за границы. Или мы готовы отказаться от нашей молодежи, которая учится за границей и других соотечественников и не впустить их домой?»

Еще один обсуждаемый вопрос — закрытие детских садов и школ. Карантин в Беларуси не объявлен — Минздрав считает это нецелесообразным.

«Уже хорошо известно, что дети болеют гораздо реже. А летальных исходов не было выявлено вообще ни одного, — пишет представитель Минздрава. — Но дети часто болеют другими вирусными инфекциями, подъем заболеваемости которыми, мы наблюдаем в данное время. Также известно, что после закрытия дошкольных и школьных учреждений малолетние дети, родители которых, как правило работают, вряд ли будут одни дома. Скорее всего, они будут находиться под присмотром бабушек и дедушек, с которыми щедро поделятся своими вирусами и микробами. А ведь пожилые люди, как раз-таки и являются самой уязвимой группой, имеющей самый высокий риск развития тяжелых осложнений вирусных инфекций (грипп, парагрипп, аденовирус, корь, пневмонии) вплоть до летальных исходов».

Также в сообщении говорится, что при дистанционном обучении нет гарантии, что студенты будут именно учиться.

«Если кто-то в это верит — изучите опыт двух недель дистанционного обучения студентов БНТУ. И, как показывает этот опыт, часть из них разъедется по стране, а основная масса будет активно посещать места общего пользования, устраивать тусовки, "тематические вечера" в общежитиях и тесно общаться между собой».

Сейчас коронавирус подтвержден у 27 человек в Беларуси, предварительные анализы еще пятерых дали положительный результат и проводится уточняющая диагностика.

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