Конституционный суд призвал улучшить условия для участия граждан в управлении государством

В Беларуси необходимо улучшить условия для участия граждан в управлении государством на всех уровнях. Такая рекомендация содержится в ежегодном послании Конституционного суда (КС) президенту и парламенту, опубликованном на сайте суда накануне Дня Конституции, который отмечается в Беларуси 15 марта.

В послании отмечается, что сегодня все больше «возрастает значимость развития конструктивной активности граждан для преобразования общества и укрепления демократических основ государства». Поэтому необходимо «всемерно поддерживать и формировать осознанную, инициативную, творческую, самоорганизованную деятельность граждан в разных формах и сферах жизнедеятельности, направленную на благо общества».

«В этих целях законодателю следует обеспечить дальнейшее совершенствование правового регулирования, создающего условия для конструктивного участия граждан на принципах сотрудничества в процессах управления на местном, региональном и общегосударственном уровнях», — отметили в КС.

Кроме того, для «повышения устойчивости социальных отношений» необходимо «сочетать государственное регулирование и развитие институтов корпоративного регулирования и самоуправления». При реализации социальной политики, убеждены в КС, «наряду с государственными органами должны принимать активное участие производственные и общественно-профессиональные организации». Исходя из этого, требуется «развитие правового регулирования в сфере социального предпринимательства, разработка соответствующих стимулирующих регуляторных механизмов».

В Конституционном суде также считают, что необходимо систематизировать и кодифицировать законодательство в области права интеллектуальной собственности, а также создать должные правовые механизмы для того, чтобы граждане могли активно принимать участие «в приватизационных процессах объектов собственности и инвестировании экономики».

В послании также говорится, что в условиях «динамичных экономических процессов и международной интеграции» требуется принятие законов не только для «своевременного решения насущных социально-экономических задач, но и перспективного стратегического развития».

На этом пути «законодатель может установить определенные ограничения прав и свобод человека и гражданина, исходя из конституционных требований». «Ограничения устанавливаются только законом в интересах национальной безопасности, общественного порядка, защиты нравственности, здоровья населения, прав и свобод других лиц, не допуская при правовом регулировании общественных отношений произвольного усмотрения, искажения и умаления сути прав и свобод человека», — подчеркнули в КС.

В Конституционном суде полагают, что «в условиях углубления взаимодействия международного и национального права, развития наднационального права» необходима «своевременная и системная правовая регламентация отношений между государствами — участниками межгосударственных образований для обеспечения стабильного и взаимовыгодного экономического сотрудничества».

«В целях охраны основ конституционного строя необходимо, чтобы в наднациональном законодательстве уровень защиты прав и свобод граждан был не ниже, чем предусмотрено Конституцией», — убеждены в КС.