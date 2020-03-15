На противника аккумуляторного завода составили протоколы за клевету на милиционеров

В отношении брестчанина Владимира Мороза 14 марта составлено два протокола за клевету на сотрудников милиции, сообщил БелаПАН правозащитник Роман Кисляк.

Владимир Мороз. Фото: ex-press.by

По словам правозащитника, протоколы по ст. 9.2 КоАП составили на Мороза в опорном пункте охраны правопорядка Ленинского РОВД Бреста, куда его вызвали в качестве лица, в отношении которого ведется административный процесс.

На активиста написали заявления два сотрудника Ленинского РОВД. Они посчитали клеветой высказывания Мороза в интервью брестскому блогеру Сергею Петрухину, что эти милиционеры лжесвидетельствовали в суде и райотделе милиции.

В начале марта Петрухин в своем ютьюб-проекте «Народный репортер» разместил видеоролик «Поздравляем с Днем милиции. Парням из Ленинского РОВД посвящается» с этими словами Мороза.

Кисляк уточнил, что Мороз имел в виду суд Ленинского района Бреста, который в октябре 2018 года на основании показаний данных милиционеров признал его виновным по ст. 23.34 КоАП и оштрафовал на 10 базовых величин (245 рублей) за участие в несанкционированном массовом мероприятии.

Правозащитник напомнил, что 13 марта составлены протоколы также по ст. 9.2 КоАП в отношении противников аккумуляторного завода Людмилы Карчевской и Александра Марачевского.

Они в этом же видеоролике «Поздравляем с Днем милиции. Парням из Ленинского РОВД посвящается» в интервью блогеру Петрухину заявили, что сотрудник милиции при рассмотрении материалов их административных дел в суде лжесвидетельствовал в отношении них.

Протоколы на Карчевскую и Марачевского были составлены после заявления этого милиционера, что его оклеветали.

Кисляк сообщил, что 24 марта будут судить Марачевского, 26 марта — Карчевскую, 31 марта – Мороза.

«Такая внезапная массовая обидчивость сотрудников райотдела милиции не что иное, как новый виток репрессий в отношении противников аккумуляторного завода. Протест против этого свинцового предприятия продолжается уже третий год и не затухает», — заявил правозащитник.