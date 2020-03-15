Латвия отменила поезд Минск — Рига

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Отменяются поезда следованием через Минск в Ригу с 16 марта, сообщили в пресс-службе Белорусской железной дороги.

Отменяются и временно курсировать не будут:

  • поезд № 31/32 Киев — Рига отправлением из Киева с 16 марта, из Риги с 17 марта, а также прицепные вагоны Минск — Рига, курсирующие в составах поездов № 31/32 отправлением из Минска и Риги с 17 марта;
  • поезд № 87/88 Минск — Рига отправлением из Минска с 18 марта, из Риги с 19 марта.

Деньги за проездные документы можно будет вернуть в билетных кассах без взимания допплат и сборов. также возврат средств можно произвести через интернет-ресурс, на котором был приобретен билет.
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Тэги: БелЖД поезд четырех столиц Беларусь-Латвия Город: Рига

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