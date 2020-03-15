Белорусам дадут трое суток для транзита через Литву

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Карантин в Литве начнет действовать с полуночи 16 марта, но еще трое суток белорусы смогут пересечь страну транзитом, сообщили в МИД Беларуси.

По правилам карантина будет запрещен въезд на территорию Литвы большинству иностранцев. Исключение — грузоперевозчики, члены семей граждан Литвы, лиц, имеющих разрешение на проживание и работу в Литве, дипломатов.


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Количество пограничных пунктов для пересечения государственной границы будет сокращено. На данный момент подтверждено действие в обычном режиме пропускных пунктов «Мядининкай — Каменный Лог», «Райгардас — Привалка».

Жителям зарубежных стран, в том числе гражданам Беларуси, будет предоставлен «гуманитарный коридор» в течение трех суток — с 16 по 18 марта включительно. В это время они смогут пересечь территорию Литвы транзитом, чтобы вернуться в свои государства.

Сюжет: COVID-19
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Тэги: карантин Беларусь-Литва Беларусь-Литва-граница Город: Вильнюс

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