Около 250 противников аккумуляторного завода собрались в центре Бреста

Около полудня 15 марта на площади Ленина в очередной раз собрались противники аккумуляторного завода. Подобные встречи проходят здесь каждое воскресенье с 25 февраля 2018 года.

По данным правозащитника Романа Кисляка, в 12:40 на площади было около 250 человек. Милиция через мегафон предупреждала их об ответственности за проведение несанкционированной акции.

Пришедшие на площадь противники завода обсуждали составление протоколов по ст. 9.2. КоАП (клевета) на трех активистов. 13 марта протоколы составлены на Людмилу Карчевскую и Александра Марачевского. 14 марта составлены два протокола на Владимира Мороза. На них написали заявления сотрудники Ленинского РОВД (один — на Карчевскую и Марачевского, два — на Мороза).

Как заявил сегодня в ходе встречи на площади активист Дмитрий Бекалюк, «методы у власти не поменялись, и она снова запустила механизм репрессий».

Активист Андрей Слиж сообщил, что противники завода придут в суд, чтобы поддержать обвиняемых в клевете активистов.

После встречи на площади, которая продолжалась примерно до 12:40, противники строительства завода прошли по центральным улицам Бреста, Пушкинской и Советской, до кинотеатра «Беларусь».