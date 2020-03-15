Мишустин позвонил Румасу в выходной день обсудить борьбу с коронавирусом

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Премьер-министры Беларуси и России Сергей Румас и Михаил Мишустин за выходные созвонились дважды: сначала 14 марта, а потом — 15 марта.

Фото: government.ru

Второй разговор состоялся по инициативе российской стороны, сообщила пресс-секретарь премьер-министра Беларуси Александра Исаева. В ходе разговора российский коллега проинформировал о новых мерах, которые будут приняты в России в связи с распространением коронавирусной инфекции.


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Отдельно стороны обсудили вопросы обеспечения транзитного перемещения людей и осуществления грузоперевозок в сложившейся ситуации, связанной с COVID-19.

Тему первого разговора пресс-служба российского правительства описывала так: «актуальные вопросы российско-белорусского торгово-экономического сотрудничества, а также ситуация с распространением новой коронавирусной инфекции».

Сюжет: COVID-19
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Тэги: Беларусь-Россия коронавирус COVID-19 Персона: Сергей Румас Михаил Мишустин Александра Исаева

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