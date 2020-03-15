Юрий Губаревич победил в голосовании за единого кандидата от оппозиции в Пинске

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В голосовании за единого кандидата от оппозиции на предстоящих президентских выборах в Пинске победил глава движения «За Свободу» Юрий Губаревич, сообщили в пресс-службе праймериз.


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Для участия в голосовании зарегистрировались 104 человека, проголосовал 101. Голоса распределились следующим образом: глава движения «За Свободу» Юрий Губаревич — 48, сопредседатель оргкомитета по созданию партии «Белорусская христианская демократия» Павел Северинец — 45, и.о. председателя ОГП Николай Козлов — 4, заместитель председателя Партии БНФ Алексей Янукевич — 3. Сопредседатель оргкомитета БХД Ольга Ковалькова не получила ни одного голоса. Один бюллетень признан недействительным.

Следующее голосование состоится сегодня в Столине.

Ранее процедура праймериз прошла в Городке, Витебске, Новополоцке, Миорах, Шарковщине, Поставах, Лепеле, Березе, Бресте и Дрогичине. Везде, за исключением Городка и Дрогичина, большинство голосов получил Северинец. В Городке и Дрогичине победил Губаревич.
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Тэги: белорусская оппозиция единый кандидат праймериз движение За Свободу Персона: Юрий Губаревич Город: Пинск

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