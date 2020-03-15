Зараженную коронавирусом казахстанку привлекли к уголовной ответственности

Алматинская полиция привлекла к уголовной ответственности зараженную коронавирусом местную жительницу за отказ сообщить о людях, контактировавших с ней.

Женщину привлекли к уголовной ответственности по статье 304 УК Республики Казахстан («Нарушение санитарных правил или гигиенических нормативов»). В случае смерти двух или более лиц максимальное наказание предусмотрено до 10 лет, сообщает zakon.kz со ссылкой на департамент полиции города Алматы.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ввел в стране режим чрезвычайного положения из-за распространения коронавируса. Режим ЧС начнет действовать с утра понедельника, 16 марта, и продлится до 15 апреля.

По последним данным в мире зарегистрировано около 156 тысяч заразившихся коронавирусом. От вызванного им заболевания умерли 5,8 тысячи человек.