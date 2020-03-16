Праймериз: Губаревич выиграл третье голосование подряд

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В голосовании за единого кандидата от оппозиции на предстоящих президентских выборах в Столине победил глава движения «За Свободу» Юрий Губаревич.

Как сообщили в пресс-службе праймериз, для участия в голосовании, которое прошло 15 марта, зарегистрировались 57 человек, проголосовали 54.

Голоса распределились следующим образом:

  1. Юрий Губаревич — 31,
  2. Павел Северинец — 17,
  3. Николай Козлов — 5,
  4. Ольга Ковалькова — 1,
  5. Алексей Янукевич — 0.

Ранее процедура праймериз прошла в Городке, Витебске, Новополоцке, Миорах, Шарковщине, Поставах, Лепеле, Березе, Бресте, Дрогичине и Пинске. Везде, за исключением Городка и Дрогичина и Пинска, большинство голосов получил Северинец. В указанных городах победил Губаревич.

В середине марта начнет работу платформа для интернет-голосования. Окончательно единый кандидат от оппозиции будет определен на Конгрессе демократических сил в конце мая.

Зарегистрированные в качестве претендентов Алексей Янукевич, Николай Козлов, Павел Северинец и Юрий Губаревич выдвигались от своих организаций, Ольга Ковалькова выдвигалась путем сбора подписей.

Президентские выборы должны состояться не позднее 30 августа.

Сюжет: Выборы президента 2020 года
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Тэги: президентские выборы-2020 единый кандидат Персона: Алексей Янукевич Николай Козлов Павел Северинец Юрий Губаревич Ольга Ковалькова

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