Праймериз: Губаревич выиграл третье голосование подряд

В голосовании за единого кандидата от оппозиции на предстоящих президентских выборах в Столине победил глава движения «За Свободу» Юрий Губаревич.

Как сообщили в пресс-службе праймериз, для участия в голосовании, которое прошло 15 марта, зарегистрировались 57 человек, проголосовали 54.

Голоса распределились следующим образом:

Юрий Губаревич — 31, Павел Северинец — 17, Николай Козлов — 5, Ольга Ковалькова — 1, Алексей Янукевич — 0.

Ранее процедура праймериз прошла в Городке, Витебске, Новополоцке, Миорах, Шарковщине, Поставах, Лепеле, Березе, Бресте, Дрогичине и Пинске. Везде, за исключением Городка и Дрогичина и Пинска, большинство голосов получил Северинец. В указанных городах победил Губаревич.

В середине марта начнет работу платформа для интернет-голосования. Окончательно единый кандидат от оппозиции будет определен на Конгрессе демократических сил в конце мая.

Зарегистрированные в качестве претендентов Алексей Янукевич, Николай Козлов, Павел Северинец и Юрий Губаревич выдвигались от своих организаций, Ольга Ковалькова выдвигалась путем сбора подписей.

Президентские выборы должны состояться не позднее 30 августа.