Праймериз: Губаревич выиграл третье голосование подряд
В голосовании за единого кандидата от оппозиции на предстоящих президентских выборах в Столине победил глава движения «За Свободу» Юрий Губаревич.
Как сообщили в пресс-службе праймериз, для участия в голосовании, которое прошло 15 марта, зарегистрировались 57 человек, проголосовали 54.
Голоса распределились следующим образом:
- Юрий Губаревич — 31,
- Павел Северинец — 17,
- Николай Козлов — 5,
- Ольга Ковалькова — 1,
- Алексей Янукевич — 0.
Ранее процедура праймериз прошла в Городке, Витебске, Новополоцке, Миорах, Шарковщине, Поставах, Лепеле, Березе, Бресте, Дрогичине и Пинске. Везде, за исключением Городка и Дрогичина и Пинска, большинство голосов получил Северинец. В указанных городах победил Губаревич.
В середине марта начнет работу платформа для интернет-голосования. Окончательно единый кандидат от оппозиции будет определен на Конгрессе демократических сил в конце мая.
Зарегистрированные в качестве претендентов Алексей Янукевич, Николай Козлов, Павел Северинец и Юрий Губаревич выдвигались от своих организаций, Ольга Ковалькова выдвигалась путем сбора подписей.
Президентские выборы должны состояться не позднее 30 августа.