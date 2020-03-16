На бога надейся… Церковь призвала слушать врачей в вопросе COVID-19

Священный синод Русской православной церкви, частью которой является Белорусский экзархат (БПЦ), призвал верующих не относиться легкомысленно к коронавирусной инфекции, следовать предписаниям врачей и соблюдать меры профилактики.

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Как говорится в заявлении синода, опубликованном на официальном портале БПЦ, призывается «к сдержанности, сохранению трезвомыслия и молитвенного спокойствия» и обращает внимание на то, что «верующему человеку не следует поддаваться панике и страхам, связанным с распространением непроверенной информации об инфекции».

«Священный синод считает важным последовательное и неукоснительное соблюдение санитарно-гигиенических мер профилактического характера на приходах и в монастырях, особенно в тех регионах, где эпидемиологическая обстановка официально признана тяжелой, в том числе более широкое применение санитарных растворов для дезинфекции кивотов икон, к которым прикладываются верующие, использование одноразовых стаканчиков для запивки», — отмечено в заявлении.

Кроме того, в случае распространения коронавирусной инфекции в конкретном регионе «могут быть применены дополнительные профилактические меры».

Ранее председатель Конференции католических епископов Беларуси митрополит Минско-Могилевский архиепископ Тадеуш Кондрусевич ввел в костелах ряд временных правил, направленных на нераспространение коронавируса.

В частности он установил:

чествование креста, икон и реликвий «происходит на коленях или глубоким поклоном без касания и целования»;

на решетках исповедален «должен быть установлен защитный материал», который необходимо регулярно дезинфицировать и менять с соблюдением мер предосторожности;

знак успокоения, который верующие обычно передают во время мессы, пожимая друг другу руки, сейчас «передается склонением головы, без тактильного контакта»;

перед евхаристией духовные лица и служители «должны тщательно вымыть руки и во время нее неуклонно соблюдать нормы гигиены»;

кропильницы в храмах не будут наполнять освященной водой;

священники должны объяснить верующим «необходимость на некоторое время воздержаться от их использования»;

верующим рекомендуется «иметь дома освященную воду и пользоваться ею».

Православие и католицизм — две наиболее распространенные христианские конфессии в Беларуси, объединяющие в общей сложности около 6 млн человек.

На данный момент в Беларуси COVID-19 подтвержден у 27 граждан. Трое уже выписаны из больниц. Состояние остальных пациентов, как отмечают в Министерстве здравоохранения, удовлетворительное, один находится в состоянии средней степени тяжести.

Еще у пяти человек предварительные тесты показали наличие коронавируса COVID-19, в их отношении проводится уточняющая диагностика.

Говоря 13 марта на встрече с министром внутренних дел о проблеме коронавируса, Александр Лукашенко заметил, что «эта зараза всегда у нас по весне, пусть не такая, а другая».

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