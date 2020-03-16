Беларусь оказалась на периферии антициклона

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Беларусь оказалась на периферии антициклона, смещающегося на юго-восток Украины. По прогнозам синоптиков, в понедельник ожидается переменная облачность. Осадки (мокрый снег, дождь) ожидаются только в северо-западной части страны.

Ветер юго-западный порывистый, в отдельных районах Витебской, Гродненской и Минской областей с порывами до 15-18 м/с.

Температура воздуха днем в регионах будет находиться в пределах следующих значений:

  • Брест +8..+10°C;
  • Витебск +5..+7°C;
  • Гомель +6..+8°C;
  • Гродно +7..+9°C;
  • Могилев +5..+7°C;
  • Минск +6..+8°C.

Из-за неблагоприятного погодного явления объявлен желтый уровень опасности.
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Тэги: погода

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