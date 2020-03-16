Беларусь оказалась на периферии антициклона
Беларусь оказалась на периферии антициклона, смещающегося на юго-восток Украины. По прогнозам синоптиков, в понедельник ожидается переменная облачность. Осадки (мокрый снег, дождь) ожидаются только в северо-западной части страны.
Ветер юго-западный порывистый, в отдельных районах Витебской, Гродненской и Минской областей с порывами до 15-18 м/с.
Температура воздуха днем в регионах будет находиться в пределах следующих значений:
- Брест +8..+10°C;
- Витебск +5..+7°C;
- Гомель +6..+8°C;
- Гродно +7..+9°C;
- Могилев +5..+7°C;
- Минск +6..+8°C.
Из-за неблагоприятного погодного явления объявлен желтый уровень опасности.