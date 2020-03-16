Беларусь оказалась на периферии антициклона, смещающегося на юго-восток Украины. По прогнозам синоптиков, в понедельник ожидается переменная облачность. Осадки (мокрый снег, дождь) ожидаются только в северо-западной части страны.

Ветер юго-западный порывистый, в отдельных районах Витебской, Гродненской и Минской областей с порывами до 15-18 м/с.

Температура воздуха днем в регионах будет находиться в пределах следующих значений:

Брест +8..+10°C;

Витебск +5..+7°C;

Гомель +6..+8°C;

Гродно +7..+9°C;

Могилев +5..+7°C;

Минск +6..+8°C.

Из-за неблагоприятного погодного явления объявлен желтый уровень опасности.