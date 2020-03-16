Германия закрывает сухопутные границы

Власти Германии из-за возрастающего числа новых случаев заражения в понедельник утром закрывает сухопутную границу.

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Передвижение с пятью соседними странами — Австрией, Данией, Люксембургом, Швейцарией и Францией — будет затруднено, пишет DW .

По словам главы МВД ФРГ Хорст Зеехофер, пересечение границ будет разрешено только по особым поводам.

Министр затруднился назвать сроки, которые будет действовать новое правило, так как пока неясно по какому сценарию будет развиваться ситуация в дальнейшем.

За последние сутки число случаев заражения коронавирусом в Германии увеличилось на 1196. Всего к 15 марта в стране зарегистрированы 5795 инфицированных COVID-19, умерли 11 человек.