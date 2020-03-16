Мировые цены на нефть вновь падают

Мировые цены на «черное золото» после небольшого отыгрыша обвала, произошедшего девятого марта, вновь падают.

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Как свидетельствуют данные электронных торгов, нефть марки Brent утром, 16 марта, теряет 4,17 пункта и торгуется 32,44 доллара за баррель.

Падает и легка нефть марки WTI. Минус составляет 2,77 пункта — 31,22 доллара за баррель.

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