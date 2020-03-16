Мировые цены на нефть вновь падают
Мировые цены на «черное золото» после небольшого отыгрыша обвала, произошедшего девятого марта, вновь падают.
Как свидетельствуют данные электронных торгов, нефть марки Brent утром, 16 марта, теряет 4,17 пункта и торгуется 32,44 доллара за баррель.
Падает и легка нефть марки WTI. Минус составляет 2,77 пункта — 31,22 доллара за баррель.
Читайте также:
- СМИ: Путину на встрече с Лукашенко важнее было не договориться по нефти, чем согласовать цену газа
- В России жестко ответили на угрозы Лукашенко забрать транзитную нефть
- «Это были пугалки». Являлся ли проект аншлюса Беларуси блефом Кремля?
- Российский политолог назвал причину «нервного поведения» Лукашенко
- Лукашенко не хочет каждый год стоять на коленях перед Россией
- «Речь уже не о торге идет, а о выживании Лукашенко как самостоятельного политика»