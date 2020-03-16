Топ-20 профессий, с которыми не пропадешь на рынке труда
В Мингорисполкоме назвали самые востребованные профессии на столичном рынке труда.
Количество заявленных вакансий на предприятиях столицы на 1 марта составило 21.213 (в т.ч. рабочих 13.052).
Двадцатка специалистов, которые наиболее необходимы организациям Минска выглядит так:
- медсестры — 924 вакансии;
- уборщики помещений — 778;
- повара — 769;
- инженеры — 745;
- продавцы — 587;
- водители — 494);
- маляры — 427;
- санитарки — 399;
- каменщики — 344;
- начальники управлений — 321;
- слесари механосборочных работ — 291;
- рабочие по комплексному обслуживанию зданий — 276;
- штукатуры — 272;
- плотники-бетонщики — 251;
- директора — 248;
- фельдшеры — 243;
- облицовщики-плиточники и арматурщики — по 236;
- электромонтеры по ремонту и обслуживанию электрооборудованию — 222;
- подсобные рабочие — 211;
- грузчики — 190.
За первые два месяца года в службы занятости Минска за содействием в трудоустройстве обратилось 2.643 человека, из них 1.777 безработных (уровень официальной безработицы составил 0,1% экономически активного населения столицы).
На постоянную и временную работу в январе-феврале устроено 640 человек (в т.ч. 418 безработных).