Топ-20 профессий, с которыми не пропадешь на рынке труда

/ Экономика
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В Мингорисполкоме назвали самые востребованные профессии на столичном рынке труда.

Количество заявленных вакансий на предприятиях столицы на 1 марта составило 21.213 (в т.ч. рабочих 13.052).

Двадцатка специалистов, которые наиболее необходимы организациям Минска выглядит так:

  1. медсестры — 924 вакансии;
  2. уборщики помещений — 778;
  3. повара — 769;
  4. инженеры — 745;
  5. продавцы — 587;
  6. водители — 494);
  7. маляры — 427;
  8. санитарки — 399;
  9. каменщики — 344;
  10. начальники управлений — 321;
  11. слесари механосборочных работ — 291;
  12. рабочие по комплексному обслуживанию зданий — 276;
  13. штукатуры — 272;
  14. плотники-бетонщики — 251;
  15. директора — 248;
  16. фельдшеры — 243;
  17. облицовщики-плиточники и арматурщики — по 236;
  18. электромонтеры по ремонту и обслуживанию электрооборудованию — 222;
  19. подсобные рабочие — 211;
  20. грузчики — 190.

За первые два месяца года в службы занятости Минска за содействием в трудоустройстве обратилось 2.643 человека, из них 1.777 безработных (уровень официальной безработицы составил 0,1% экономически активного населения столицы).

На постоянную и временную работу в январе-феврале устроено 640 человек (в т.ч. 418 безработных).
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Тэги: рынок труда вакансии

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