Топ-20 профессий, с которыми не пропадешь на рынке труда

В Мингорисполкоме назвали самые востребованные профессии на столичном рынке труда.

Количество заявленных вакансий на предприятиях столицы на 1 марта составило 21.213 (в т.ч. рабочих 13.052).

Двадцатка специалистов, которые наиболее необходимы организациям Минска выглядит так:

медсестры — 924 вакансии; уборщики помещений — 778; повара — 769; инженеры — 745; продавцы — 587; водители — 494); маляры — 427; санитарки — 399; каменщики — 344; начальники управлений — 321; слесари механосборочных работ — 291; рабочие по комплексному обслуживанию зданий — 276; штукатуры — 272; плотники-бетонщики — 251; директора — 248; фельдшеры — 243; облицовщики-плиточники и арматурщики — по 236; электромонтеры по ремонту и обслуживанию электрооборудованию — 222; подсобные рабочие — 211; грузчики — 190.

За первые два месяца года в службы занятости Минска за содействием в трудоустройстве обратилось 2.643 человека, из них 1.777 безработных (уровень официальной безработицы составил 0,1% экономически активного населения столицы).

На постоянную и временную работу в январе-феврале устроено 640 человек (в т.ч. 418 безработных).