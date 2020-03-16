«Белавиа» сообщила о новых закрытых рейсах

Национальная компания «Белавиа» объявила о временном закрытии еще двух направлений в связи с COVID-19.

Как сообщили в пресс-службе авиаперевозчика, это связано с «приостановкой международных авиационных перевозок в ряде стран из-за ситуации с коронавирусом».

В этой связи «Белавиа» приостанавливает выполнение по следующим маршрутным линиям:

Кишинев — с 17 по 31 марта;

Рига — с 17 марта по 14 апреля».

Возврат средств или изменение даты вылета возможно до 31 декабря 2020 года. Для этого необходимо обратиться в кассы, представительства авиакомпании, а также в службу поддержки. Изменение даты вылета возможно только один раз. У пассажира есть несколько месяцев обдумать, когда он хочет лететь по данному билету в следующий раз, отмечают в компании.

В случае обращения в связи с возвратом билета или обменом на рейсы, которые выполняются и не отменены (групповой или индивидуальный тариф), возврат и обмен будут производиться в соответствии с правилами тарифа.

На сегодня полностью или частично отменены рейсы «Белавиа» в Азербайджан, Армению, Бельгию, Великобританию, Венгрию, Германию, Грузию, Израиль, Италию, Казахстан, Кипр, Латвию, Литву, Молдову, Польшу, Россию, Сербию, Туркменистан, Украину, Швейцарию, Швецию, Финляндию, Францию, Чехию, Эстонию.

Подробная информация об отмененных рейсах публикуется на сайте авиакомпании.

Ранее сообщалось, что в связи с запретом въезда иностранцев в Литву, Латвию и Украину из-за угрозы дальнейшего распространения коронавируса COVID-19 прекращается пассажирское железнодорожное и автобусное сообщение между Беларусью и этими странами.