В Беларуси перенесли оглашение послания Конституционного суда президенту и парламенту

Оглашение послания Конституционного суда президенту и парламенту перенесено на неопределенный срок.

Изначально планировалось, что послание будет оглашено в Овальном зале 12 или 13 марта. «Но его перенесли на неопределенный срок в связи с тем, что рекомендовано ограничить проведение массовых мероприятий. В том числе было рекомендовано перенести и это мероприятие», — Как сообщили БелаПАН в пресс-службе Палаты представителей Национального собрания Беларуси.

Конституционный суд ежегодно принимает послание президенту и парламенту накануне 15 марта — Дня Конституции Беларуси.

Как ранее сообщилось на специальном совещании 12 марта правительство приняло решение ограничить до 6 апреля проведение культурно-массовых, спортивных и научных мероприятий с международным участием.

«Министерство здравоохранения считает, что основная задача на сегодняшний момент — снизить риск завоза вируса из других стран, — отмечалось в сообщении. — Разрешение на проведение остальных массовых мероприятий будет выдаваться после оценки наличия условий для их проведения. Основная задача — без риска для собравшихся!»

Кроме того, с 12 марта проводится мониторинг «мест массового сбора граждан» на наличие правильно работающих вентиляционных шахт, антисептиков и соблюдение других санитарных норм.

Говоря 13 марта на встрече с министром внутренних дел о проблеме коронавируса, Александр Лукашенко заметил, что «эта зараза всегда у нас по весне, пусть не такая, а другая».