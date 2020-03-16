МВД отменила все свидания в местах лишения свободы

/ Общество
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В Беларуси в местах лишения свободы временно отменены краткосрочные и длительные свидания.

На такой шаг МВД, в ведении которого находится пенитенциарная система, пошло «в целях профилактики инфекционных заболеваний».


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Как сообщила БелаПАН официальный представитель МВД Ольга Чемоданова, пока сложно сказать, на какой срок отменены свидания, такая мера будет действовать «до особого распоряжения».

При этом для профилактики ОРВИ в осенне-зимний период разрешена раз в месяц дополнительная передача осужденным овощей, фруктов и витаминов весом до 10 килограммов.

Говоря 13 марта на встрече с министром внутренних дел о проблеме коронавируса, Александр Лукашенко заметил, что «эта зараза всегда у нас по весне, пусть не такая, а другая».

Как ранее сообщилось на специальном совещании 12 марта правительство приняло решение ограничить до 6 апреля проведение культурно-массовых, спортивных и научных мероприятий с международным участием. 

 

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Сюжет: COVID-19
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Тэги: пенитенциарная система коронавирус COVID-19 Персона: Ольга Чемоданова

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