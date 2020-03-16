МВД отменила все свидания в местах лишения свободы

В Беларуси в местах лишения свободы временно отменены краткосрочные и длительные свидания.

На такой шаг МВД, в ведении которого находится пенитенциарная система, пошло «в целях профилактики инфекционных заболеваний».

Как сообщила БелаПАН официальный представитель МВД Ольга Чемоданова, пока сложно сказать, на какой срок отменены свидания, такая мера будет действовать «до особого распоряжения».

При этом для профилактики ОРВИ в осенне-зимний период разрешена раз в месяц дополнительная передача осужденным овощей, фруктов и витаминов весом до 10 килограммов.

Говоря 13 марта на встрече с министром внутренних дел о проблеме коронавируса, Александр Лукашенко заметил, что «эта зараза всегда у нас по весне, пусть не такая, а другая».

Как ранее сообщилось на специальном совещании 12 марта правительство приняло решение ограничить до 6 апреля проведение культурно-массовых, спортивных и научных мероприятий с международным участием.

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