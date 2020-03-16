На белорусской границе транспортный коллапс

На белорусском участке границы со странами Европейского союза собрались огромные очереди из фур.

По информации Госпогранкомитета, своей очереди на выезд ожидает около 1500 большегрузных автомобилей.

Больше всего фур как обычно скопилось на литовском направлении — около 800:

«Каменный Лог» — более 550;

«Привалка» — более 250.

Более 550 большегрузов «отдыхает» на выезде в Польшу:

«Козловичи» — более 250;

«Брузги» — более 200;

«Берестовица» — более 100.

Совсем немного на этом фоне стоит в «колейке» на границе с Латвией — более 70:

«Григоровщина» — более 60;

«Урбаны» — более 10.

Как ранее сообщалось, 15 марта в связи COVID-19 свою границу для иностранцев закрыла Польша, с 16 марта режим запрета ввела Украина, а также это сделала Литва, 17 марта — должна ввести Латвия.