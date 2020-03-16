Минобразования усиливает санитарно-профилактические меры

Министерство образования усилило санитарно-профилактические меры во всех своих учреждениях.

Ведомство рекомендовало «ограничить посещение посторонним, отказаться от проведения массовых мероприятий», а также «ограничить передвижение в самих учреждениях», сообщили в пресс-службе.

В Минобразования призвали даже при малейших признаках простуды «незамедлительно показаться врачу».

Ранее сообщалось, что ректоратом Белгосуниверситета принято решение о переносе лекций для всех факультетов на более поздний срок. Речь не идет о переводе на дистанционное обучение и отмену занятий — имеются в виду временные изменения в графике учебного процесса во избежание массового скопления людей.

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