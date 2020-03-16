Кадровый понедельник у Лукашенко. Новые министр, замы, главы райисполкомов
16 марта президент Беларуси рассмотрел кадровые вопросы.
Александр Лукашенко назначил:
министром сельского хозяйства и продовольствия — Ивана Крупко;
помощником президента — инспектором по Могилевской области — Александра Субботина;
послом Беларуси в Моллове — Анатолия Калинина;
Президент дал согласие на назначение:
заместителем председателя Брестского облисполкома — Дмитрия Городецкого;
первым заместителем председателя Минского облисполкома — Сергея Левковича;
заместителем председателя Минского облисполкома — Александра Кручанова;
заместителем председателя Минского горисполкома — Юрия Трущенко;
председателем Барановичского райисполкома — Михаила Полуяна;
председателем Малоритского райисполкома — Михаила Баценко;
председателем Бешенковичского райисполкома — Галины Унукович;
председателем Докшицкого райисполкома — Олега Коваленка;
председателем Сенненского райисполкома — Игоря Мороза;
председателем Дятловского райисполкома — Андрея Садовского;
председателем Свислочского райисполкома — Александра Версоцкого;
председателем Минского райисполкома — Владимира Юргевича;
председателем Смолевичского райисполкома — Андрея Ратомского;
председателем Бобруйского райисполкома — Александра Суходольского;
председателем Краснопольского райисполкома — Александра Трушкина;
председателем Хотимского райисполкома — Михаила Куксенкова;
председателем Чериковского райисполкома — Александры Михеенко;
главой администрации Первомайского района Минска — Дмитрия Шашка;
главой администрации Советского района Минска — Сергея Хильмана;
генеральным директором ПТРУП «Белмедтехника» — Дмитрия Страздина;
заместителем министра здравоохранения — Елены Богдан;
заместителем министра культуры — Валерия Громады;
председателем Комитета государственного контроля Витебской области — Владимира Годяцкого;
членом Гомельского облисполкома — Александра Мельникова;
членом Минского горисполкома — Александра Щековича.