Кадровый понедельник у Лукашенко. Новые министр, замы, главы райисполкомов

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16 марта президент Беларуси рассмотрел кадровые вопросы.

Фото пресс-службы президента Беларуси

Александр Лукашенко назначил:

министром сельского хозяйства и продовольствия — Ивана Крупко;

помощником президента — инспектором по Могилевской области — Александра Субботина;

послом Беларуси в Моллове — Анатолия Калинина;

Президент дал согласие на назначение:

заместителем председателя Брестского облисполкома — Дмитрия Городецкого;

первым заместителем председателя Минского облисполкома — Сергея Левковича;

заместителем председателя Минского облисполкома — Александра Кручанова;

заместителем председателя Минского горисполкома — Юрия Трущенко;

председателем Барановичского райисполкома — Михаила Полуяна;

председателем Малоритского райисполкома — Михаила Баценко;

председателем Бешенковичского райисполкома — Галины Унукович;

председателем Докшицкого райисполкома — Олега Коваленка;

председателем Сенненского райисполкома — Игоря Мороза;

председателем Дятловского райисполкома — Андрея Садовского;

председателем Свислочского райисполкома — Александра Версоцкого;

председателем Минского райисполкома — Владимира Юргевича;

председателем Смолевичского райисполкома — Андрея Ратомского;

председателем Бобруйского райисполкома — Александра Суходольского;

председателем Краснопольского райисполкома — Александра Трушкина;

председателем Хотимского райисполкома — Михаила Куксенкова;

председателем Чериковского райисполкома — Александры Михеенко;

главой администрации Первомайского района Минска — Дмитрия Шашка;

главой администрации Советского района Минска — Сергея Хильмана;

генеральным директором ПТРУП «Белмедтехника» — Дмитрия Страздина;

заместителем министра здравоохранения — Елены Богдан;

заместителем министра культуры — Валерия Громады;

председателем Комитета государственного контроля Витебской области — Владимира Годяцкого;

членом Гомельского облисполкома — Александра Мельникова;

членом Минского горисполкома — Александра Щековича.
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Тэги: кадровая политика назначения Персона: Александр Лукашенко Иван Крупко Александр Субботин Анатолий Калинин Дмитрий Городецкий Сергей Левкович Александр Кручанов Юрий Трущенко Михаил Полуян Михаил Баценко

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