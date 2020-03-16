Количество зараженных коронавирусом в Беларуси увеличилось на треть

Министерство здравоохранения сообщило о новых случаях заражения коронавирусом COVID-19 (ранее сообщалось о 27 пациентах с положительным результатом тестов).

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Как сообщает пресс-служба ведомства, у пяти студентов БГУ, у которых «предварительный тест дал положительный результат на COVID-19, повторный анализ подтвердил наличие РНК вируса»: «Однако ни у кого из них клинических проявлений болезни не выявлено».

Напомним, в учреждения здравоохранения для медицинского наблюдения и прохождения санитарно-противоэпидемических мероприятий направлены 240 студентов и преподавателей БГУ, которые могли иметь контакт с зараженным студентом.

Ректоратом главного вуза страны принято решение о переносе лекций для всех факультетов на более поздний срок. Речь не идет о переводе на дистанционное обучение и отмену занятий — имеются в виду временные изменения в графике учебного процесса во избежание массового скопления людей.

За 14-15 марта положительные тесты были обнаружены у четырех белорусов, которые прибыли в страну из Мюнхена, Амстердама и Москвы. Они были изолированы в момент возвращения из-за границы. Их ближайшие контакты также уже госпитализированы.

Это означает, что на данный момент официально подтверждено заражение 36 человек.

В Минздраве отметили, что уже три пациента выписаны и столько же готовятся к выписке. У восьми имеются минимальные признаки инфекционного процесса, проводится необходимая терапия согласно утвержденной инструкции. Один из пациентов находится в состоянии средней степени тяжести с положительной динамикой. У остальных пациентов признаков инфекционного процесса нет.

В связи с запретом въезда иностранцев в Литву, Латвию и Украину из-за угрозы дальнейшего распространения коронавируса COVID-19 прекращается пассажирское железнодорожное и автобусное сообщение между Беларусью и этими странами.

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