Второй танкер с азербайджанской нефтью для Беларуси прибыл в Одессу

Накануне в одесский порт прибыл второй танкер с 80 тысячами тонн азербайджанской нефти для Беларуси.

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Как сообщил БелаПАН пресс-секретарь концерна «Белнефтехим» Александр Тищенко, «второй танкер с азербайджанской нефтью пришвартовался в одесском порту "Южный" и встал на слив».

По его словам, прокачка азербайджанской нефти с первого танкера в направлении Мозырского НПЗ по трубопроводу Одесса — Броды уже началась, сырье поступит на завод на текущей неделе.

Как сообщалось, первый танкер с азербайджанской нефтью для Мозырского НПЗ прибыл в Одессу 12 марта. Он был загружен 90 тысячами тонн нефти Azeri light в турецком порту Джейхан 6 марта. Нефть в Беларусь поставляет Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR). В Беларуси рассчитывают, что в этом году SOCAR поставит танкерами до 1 млн тонн нефти для Мозырского НПЗ.

Тищенко также сообщил, что 17 марта «ожидается прибытие в Клайпеду еще одного танкера нефти, которая куплена у трейдеров». Пресс-секретарь не указал, у какой именно компании куплена нефть.

В марте через порт Клайпеды четырьмя танкерами в Беларусь будет поставлено 320 тысяч тонн нефти, закупленной у трейдеров. Ранее сообщалось о покупке в марте двух танкеров (160 тыс. тонн нефти) у трейдеров с перевалкой в Клайпедском порту. Первый из них прибыл в порт 4 марта. Нефть затем поставляется по железной дороге в ОАО «Нафтан».

«Белнефтехим» закупает нефть у альтернативных поставщиков на фоне разногласий по цене с крупными российскими компаниями. Даже в случае нормализации поставок из России Беларусь намерена ежемесячно покупать минимум два танкера альтернативной нефти, заявил премьер-министр Беларуси Сергей Румас после встречи с российским коллегой Михаилом Мишустиным 11 марта в Москве.

«Беларусь приняла решение, что все равно минимум по одному танкеру на каждый завод в месяц мы будем брать вне зависимости от того, договоримся мы с Российской Федерацией или нет, потому что вопросы экономической безопасности, вопросы диверсификации поставок обсуждены, решения приняты. Вопрос только в том, будем ли мы брать много этой альтернативной нефти, как мы сегодня берем, или это будут минимальные партии для того, чтобы мы понимали и чувствовали рынок», — сказал Румас.