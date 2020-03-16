Биржа: доллар и евро сильно выросли на первых торгах недели

Первые на этой неделе торги на Белорусской валютно-фондовой бирже завершились существенным ростом американской и европейской валют.

Три основные иностранные валюты завершили свои сессии 16 марта со следующими показателями:

доллар: +0,0234 пункта (+1%) — 2,3636 белорусского рубля;

евро: +0,0243 пункта (+0,93%) — 2,6391 белорусского рубля;

российский рубль: -0,0264 пункта (-0,83%) — 3,1694 белорусского рубля за 100 российских.

Напомним, за минувшую неделю после 30%-ного падения и частичного восстановления мировых цен на нефть курс доллара к белорусскому рублю вырос на 4,49% (с 2,2396 до 2,3402 рубля).

Это пятый показатель на территории бывшего СССР, свидетельствует проведенный БелаПАН анализ официальных курсов центробанков на 8 и 15 марта.

Национальный банк Беларуси на прошлой неделе заявил, что не собирается пересматривать режим курсообразования. Нынешний режим курсообразования является вполне адекватным даже в условиях высокой волатильности, считает регулятор.

«Вместе с тем мы считаем, что по мере ослабления внешних негативных факторов произойдет смена динамики курса белорусского рубля к мировым валютам», — заявили БелаПАН в пресс-службе Нацбанка.