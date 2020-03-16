Лукашенко о закрытии границы: зачем же отрезали Беларусь от России, не подумав о последствиях?

«Странно, что в российском правительстве никто не знает, что у Беларуси и России границы нет». Об этом заявил Александр Лукашенко 16 марта на встрече с главой Администрации президента Игорем Сергеенко и госсекретарем Совета безопасности Андреем Равковым.

На встрече обсуждалась ситуация, связанная с решением России из-за коронавируса закрыть границу с Беларусью, и возможные ответные шаги в связи с этим решением.

«Тема стоит того, чтобы подумать, как нам действовать соответственно и адекватно. Странно, что в российском правительстве никто не знает, что у Беларуси и России границы нет, она не делимитирована и не демаркирована. У нас нет границы, поэтому закрывать нечего. Наверное, они у себя уже установили эту границу. Это их дело», — заявил Лукашенко.

По мнению белорусского президента, таким заболеванием как коронавирус «территориально бороться невозможно».

«Если следовать российской логике, то ей границы надо позакрывать регионально: отделить Дальний Восток, Сибирь, по Уралу пройтись, Кавказ выделить, по северу европейской части России тоже границу где-то провести. Россия огромная, полмира. Зачем же отрезали Беларусь от России, не подумав о последствиях?» — задался вопросом Лукашенко.

Он подчеркнул, что главное в складывающейся ситуации — чтобы не пострадали люди и экономика.

«А что думает правительство России в этой ситуации? Ведь за год 110 млн тонн груза переместилось транзитом. Они что через Украину договорились возить? Так Украина давно закрылась. Через Прибалтику? Она тоже закрылась. Как они будут вообще эти грузы перемещать? Может, нам подумать, а вдруг вирус в трубе с нефтью или с природным газом? 70 млн тонн нефти транспортируют по нефтепроводу “Дружба”. Вот чем думали люди, когда принимали такие решения?» — вновь задался вопросом Лукашенко.

Ему также непонятно, что теперь делать белорусским и российским гражданам, которые работают или учатся в другой стране.

«Как можно принимать такие решения? Не посоветовавшись, поставить перед фактом. Это для меня непонятно. И самое интересное: если уж закрывать границу — это, наверное, не правительства дело. Это решение должен принимать президент страны», — сказал Лукашенко.

По его словам, он пока не связывался с Владимиром Путиным, но телефонный разговор уже запланирован.

«Может, они уже по новой Конституции живут? Кто его знает», — цитирует главу государства его пресс-служба.