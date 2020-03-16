Лукашенко: мир с ума сошел с этим коронавирусом

В ходе сегодняшних назначений Александр Лукашенко высказался о ситуации с коронавирусом COVID-19.

По его словам, власть на местах должна «без паники строить свою работу в связи с ситуацией с коронавирусом, напоминая людям о мерах предосторожности».

Отметив, что «мир с ума сошел от коронавируса», он подчеркнул, что Беларусь переживала и более сложные вирусы. В частности, Лукашенко привел три примера — свиной и птичий грипп, а также атипичную пневмонию.

«Потом ахали и охали, откуда это появилось: вот, видите ли, средства массовой информации виноваты, что они слишком обширно и не так освещали проблемы. Наверное, и в этот раз средства массовой информации обвинят через месяц-другой. Хотя и к ним претензий немало», — предположил президент.

Лукашенко считает, что в Беларуси адекватно реагируют на угрозы. Медики уже давно принимают точечные меры, и сами белорусы в целом адекватно реагируют на ситуацию, сообщает пресс-служба президента.

Впрочем, нашел он и «ложку дегтя» в поведении соотечественников: «Не бегайте по аптекам и не скупайте маски, спецодежду или какие-то лекарства».

По словам главы государства, сейчас нашили столько масок, что их девать некуда. Поэтому он поставил задачу продать все невостребованное за границу.

Лукашенко заверил, что кроме Минска и крупных городов, ситуация не такая проблемная для районов и районных центров.

Ранее сообщалось, что, по информации Минздрава, на данный момент в Беларуси официально подтверждено заражение 36 человек.

Ректоратом БГУ принято решение о переносе лекций для всех факультетов на более поздний срок, а Министерство образования усилило санитарно-профилактические меры во всех своих учреждениях..

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