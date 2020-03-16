«Слушайте экспертов, не слушайте идиотов». Шварценеггер с Виски посоветовали всем сидеть по домам

Популярный актер Арнольд Шварценеггер записал видео, в котором призвал всех соблюдать карантин.

Звезда Голливуда появился на видео вместе с двумя своими домашними животными – пони Виски и осликом Лулу.

«Оставайтесь дома столько, сколько это возможно. Слушайте экспертов, не слушайте идиотов. Мы пройдем через это вместе», – подписал актер и бывший губернатор Калифорнии видео в Twitter, которое собрало уже более 4 миллионов просмотров.

Stay at home as much as possible. Listen to the experts, ignore the morons (foreheads). We will get through this together. pic.twitter.com/FRg41QehuB — Arnold (@Schwarzenegger) March 16, 2020

Соблюдать изоляцию стоит «особенно, если вам 72», проявил самоиронию Шварценеггер: «Если вам за 65 здесь в Калифорнии вам вообще нельзя выходить из дома».

«Никаких больше ресторанов, забудьте об этом! Массовые мероприятия, рестораны, спортзалы – просто выкиньте все в окошко», – посоветовала звезда.