«Слушайте экспертов, не слушайте идиотов». Шварценеггер с Виски посоветовали всем сидеть по домам

/ Мир
Просмотров: 1210

Популярный актер Арнольд Шварценеггер записал видео, в котором призвал всех соблюдать карантин.

Звезда Голливуда появился на видео вместе с двумя своими домашними животными – пони Виски и осликом Лулу.

«Оставайтесь дома столько, сколько это возможно. Слушайте экспертов, не слушайте идиотов. Мы пройдем через это вместе», – подписал актер и бывший губернатор Калифорнии видео в Twitter, которое собрало уже более 4 миллионов просмотров.

Соблюдать изоляцию стоит «особенно, если вам 72», проявил самоиронию Шварценеггер: «Если вам за 65 здесь в Калифорнии вам вообще нельзя выходить из дома».

«Никаких больше ресторанов, забудьте об этом! Массовые мероприятия, рестораны, спортзалы – просто выкиньте все в окошко», – посоветовала звезда.

Сюжет: COVID-19
Оценка: 
Средняя: 5 ( голосов: 1 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: коронавирус COVID-19 Голливуд Персона: Арнольд Шварценеггер

Другие материалы на эту тему:

Коронавирус COVID-19 в Беларуси. Хроника событий

Коронавирус COVID-19 в Беларуси. Хроника событий

Россия закрывает границу с Беларусью

Россия закрывает границу с Беларусью

Из-за COVID-19 госпитализировано 240 студентов и преподавателей БГУ

Из-за COVID-19 госпитализировано 240 студентов и преподавателей БГУ

Минздрав не видит оснований для карантина в школах

Минздрав не видит оснований для карантина в школах