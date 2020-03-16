Литва разъяснила, кто может въезжать в страну в период карантина

С 16 по 30 марта связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией Литва ввела запрет на въезд в страну иностранных граждан и лиц без гражданства.

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Однако есть некоторые категории иностранцев, на которые запрет распространяться не будет:

- лица, имеющие право на проживание в Литовской Республике;

- водители и члены экипажей, осуществляющие коммерческие и (или) международные грузоперевозки;

- лица, пользующиеся иммунитетом и привилегиями в соответствии с Венской конвенцией о дипломатических сношениях от 1961 г. и Венской конвенцией о консульских сношениях от 1963 г.;

- лица, служащие в военных частях НАТО и стран НАТО, обслуживающий их персонал и члены их семей.

Как сообщает Госпогранкомитет, с территории Беларуси данные категории граждан могут въезжать в Литву только в автодорожных пунктах пропуска «Мядининкай» (с белорусской стороны «Каменный Лог») и «Райгардас» («Привалка»).